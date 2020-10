Politique "Le Tram Sud la seule voie pour l'avenir eco-mobilité sur Saint-Pierre et le Sud"

"Le projet du Tram Sud est un enjeu majeur pour notre territoire, pour notre ile et pour le bien-être de tout un chacun". Après le conseil municipal de Saint-Pierre qui s'est tenu le 2 octobre dernier où plusieurs projets de route ont été évoqués pour fluidifier la circulation aux abords de la capitale du Sud, le porte-parole de "Saint-Pierre + Verte" et responsable de Génération écologie, Emmanuel Doulouma, se prononce pour la mise en place d'un tram. Un mode de déplacement qu'il estime être "la seule voie d'avenir pour l'éco-mobilité à Saint-Pierre et dans le Sud". Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 09:36 | Lu 1171 fois

Lors du conseil municipal de Saint-Pierre en date du 02 0ctobre 2020, des projets routiers d’envergure ont une fois de plus été évoqués. Saint-Pierre +Verte et Génération Ecologie Saint-Pierre réitèrent le souhait d’un projet de tramway du Sud, qui est la seule alternative au coma circulatoire autour de notre ville.



En tout point, ce transport pratique et rapide contribuera à préserver l'environnement d’espaces urbains et interurbains qui polluent moins et qui innovent. Il est donc en totale cohérence avec l’amélioration de la qualité de vie et va faciliter les déplacements pour les habitants.



D’Etang-Salé à Saint-Joseph, le « Tram » se pose comme trait d’union entre centres-villes et grands équipements, entre domicile et travail. Le déplacement est souvent la genèse d’un projet de vie pour de nombreux réunionnais qui souhaitent passer moins de temps dans les embouteillages ou au volant de leur voiture. C’est pour cela que dans de nombreuses villes de l’hexagone, le « Tram » est devenu la colonne vertébrale pour l’aménagement d’un territoire.



Ainsi, ce mode de déplacement est la seule voie d’avenir pour l’éco-mobilité à Saint-Pierre et dans le Sud.



Le « Tram » sera le pivot du transport durable autour duquel nous devons entremêler les déplacements doux avec la mise en place des voies cyclables sécurisées, des transports partagés, et des lignes de bus gratuits pour mieux desservir nos quartiers extérieurs.



Dans notre contexte insulaire, il nous semble aberrant de croire, ou de faire croire encore, que de nouvelles routes seraient la condition nécessaire pour réduire les bouchons à Saint-Pierre. Les routes amènent toujours plus de trafic, donc plus d’émission de gaz à effet de serre contribuant ainsi au réchauffement climatique alors que nous sommes dans un contexte d’urgence écologique toujours plus prégnant.



Le projet du Tram SUD est un enjeu majeur pour notre territoire, pour notre ile et pour le bien-être de tout un chacun.



Emmanuel DOULOUMA

Porte-parole Saint-Pierre + Verte

Responsable Génération Ecologie

Saint-Pierre / 4eme Circonscription