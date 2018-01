<<< RETOUR La Réunion Positive

Le Tourisme pensé par les Réunionnais Vosidéestourisme.re est le lieu ou les Réunionnais contribuent à l’actualisation du Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion (S.D.A.T.R).





Soucieuse d’harmoniser les enjeux du développement touristique et de l’aménagement du territoire, la Région a mandaté le cabinet In Extenso TCH, pour être accompagnée dans cette démarche. Cette réflexion se veut largement collaborative et entend mobiliser l’ensemble des partenaires publics et privés.



Nous vous invitons à exprimer votre point de vue en contribuant sur ce site, car le tourisme est aussi pensé par tous les réunionnais !

Sur ce site, vous pourrez contribuer en faisant des commentaires selon des thématiques et également prendre connaissance de la synthèse du diagnostic, ainsi que du calendrier de la mission.



