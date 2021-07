La grande Une Le Tour auto renaît aujourd’hui

Après une annulation l’année dernière à cause de la crise sanitaire, le Tour Auto reprend ses droits ce vendredi 23 juillet. Au programme, la bien nommée spéciale “Renaissance” à Sainte-Suzanne. Damien Dorseuil a marqué de son empreinte cette première étape avec le temps scratch. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 19:16

Le rallye reprend ses droits à La Réunion ce week-end avec la 52e édition du Tour Auto de La Réunion. Les bolides n’ont pas rugi sur les routes réunionnaises depuis la fin de l’année dernière.



91 concurrents répartis dans 5 classes se battront pour le titre majeur alors que 14 autres pilotes tenteront leur chance sur le rallye de régularité.



Ils sont environ une dizaine à pouvoir prétendre à la victoire. On rappelle que la compétition reprend pour les pilotes qui ont passé près de 10 mois à ronger leurs freins depuis le dernier rallye.



Un plateau très serré



Du beau monde sera présent tout au long de ce week-end sur les routes de La Réunion. Le dernier vainqueur du Tour Auto est évidemment de retour pour défendre son titre. Damien Dorseuil et Kévin de Berge remettent le couvert à bord de leur Ford Fiesta MKII fétiche.



Le groupe R est relevé avec des grands noms du rallye à La Réunion comme Thierry Law Long (Skoda Fabia), Stéphane Sam-Caw-Frève (Ford Fiesta), Malik Unia (BMW Compact), Olivier Bardeur (Peugeot 208), Mimosa Rajoël (Honda Civic), Johny Picard (Subaru WRX), Nazim Bangui (Peugeot 208) ou encore Farouck Moullan (Citroën C3).

Mais un invité de marque pourrait comme Jean-Marie Cuoq en 2017 s’emparer de la première place. Il s’agit de Stéphane Lefebvre (Peugeot 208) actuellement en haut du classement du championnat de France des Rallyes en 2 roues motrices.



1ère étape : Damien Dorseuil en patron



Le pilote de la Ford Fiesta MKII a montré que la Dengue ne l'avait pas fait perdre ses réflexes. Damien Dorseuil fait le scratch sur la première et unique spéciale disputée ce vendredi en ouverture du Tour Auto. Il devance ses concurrents logiques, Thierry Law Long (+6 secondes) et Stéphane Sam Caw Frève (+16 secondes).











