La grande Une Le Tour Auto sera à suivre en Facebook Live, Eric Assani (RER) vous explique tout

Le 51e Tour Auto de La Réunion sera particulier. Pas uniquement à cause du Coronavirus, mais aussi parce que Radio Est Réunion retransmettra le rallye en intégralité aussi en images sur Télé Kréol et Zinfos974. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 08:01 | Lu 547 fois

Le Tour Auto de La Réunion se déroulera du 23 au 25 octobre prochains. Trois jours de course sont programmés tout autour de notre île. Mais les règles ont quelques peu changé à cause du Coronavirus. Le public ne pourra être tout à fait aussi présent que d'habitude pour cette fête populaire.



Radio Est Réunion propose une solution avec une diffusion de la totalité du rallye, comme d'habitude en radio. Mais l'innovation cette année est que les Réunionnais pourront suivre le Tour Auto en direct sur Télé Kréol mais aussi en Facebook Live sur les pages de Télé Kréol, RER et Zinfos974 !



25 personnes seront mobilisées pour vous faire vivre l'intégralité du 51e Tour Auto de La Réunion. Les 12 spéciales seront à suivre en direct pendant les 3 jours de compétition.



Eric Assani, président de Radio Est Réunion, fait le point sur toutes les innovations :

Un Tour Auto à l'affiche alléchante



Le championnat de La Réunion de rallyes a été réduit à seulement 3 courses. Le Tour Auto reste l'épreuve reine qui pourrait à elle seule décider du sort de chacun des prétendants au titre.



L'année 2020 marque le retour de Stéphane Sam-Caw-Frève au tout devant de la scène. Il a remporté le Rallye de la Plaine des Palmistes au terme d'un combat très rude avec Thierry Law-Long, triple champion de La Réunion de rallyes en titre.



Le 51e Tour Auto devrait donc être très disputé avec un Damien Dorseuil, à bord d'une Ford Fiesta rutilante, à la conquête d'une nouvelle victoire prestigieuse !



Le tout sera à suivre en intégralité en radio sur RER, en télé sur Télé Kréol et sur Internet avec Zinfos974 !