Le Tour Auto de retour à Saint-Leu

L’ Association Sportive Automobile de La Réunion (ASA Réunion) a ouvert ce mercredi 23 juin les inscriptions pour le 52ème Tour auto de l’île qui se déroulera du vendredi 23 juillet au dimanche 25 juillet 2021.

La nouvelle présidente de l’ASA, Muriel RAJOEL et le président de La Ligue du Sport Automobile de la Réunion, Denis Antou ont, aux côtés des partenaires dont Jimmy Aubin adjoint au Maire de Saint-Leu délégué aux sports, présenté les différentes spéciales dont la nocturne saint-leusienne LON MON POY.

Cette course mythique est prévue le samedi 24 juillet en soirée. La circulation et le stationnement seront interdits de 18h15 à 22h30 dans les deux sens sur la RD13 route de Bras Mouton (du PR 0 au PR1+800) et sur la RD12 route des Colimaçons (du PR 3+200 au PR5+500). La spéciale se disputera donc sur la RD13 (route de l’Etang Saint-Leu) à partir du chemin Quatre sous jusqu’à la RD12 et l’échangeur de la RN1.

Une soixantaine de médiateurs sensibiliseront le public au respect des gestes barrières et au port du masque.

Annulé en octobre 2020 en pleine crise sanitaire, le Tour Auto de l’île est un événement majeur qui devrait marquer la reprise tant attendue des compétitions sportives. Et les bolides passeront donc devant le kiosque des Colimaçons à proximité de la boutique LON-MON-POY. Pour Jimmy Aubin : « il s’agit comme en 2019 d’une reconnaissance de notre patrimoine historique et de la famille de Joseph LON-MON-POY puisque cette spéciale porte le nom de la boutique en hommage à la bande dessinée de Michel Vaillant dans « Le rallye sur un volcan ».

Arrêté Circulation Départementale Retrouvez ci-dessous l’arrêté de circulation n°2021STR22 émis par le département de La Réunion :

