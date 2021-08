La grande Une Le Top des prénoms pour bébés à La Réunion

L’INSEE a publié le mois dernier les données complètes des prénoms attribués aux bébés chaque année dans les différents départements de France. On fait le point sur le classement à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 09:21

Ces données sont mises à jour chaque année par l’INSEE. Elles sont mises en ligne avec plusieurs années de décalage. Le cru 2020 se base sur les données de 2019 et n’est publié qu’en 2021. Ainsi, le classement que nous vous proposons aujourd’hui se base sur les derniers chiffres disponibles.

Avant de se pencher sur le Top 5 des prénoms, faisons un point sur les données. Elles sont divisées en deux catégories : prénoms masculins et féminins. Il y a cependant une chose très importante à prendre en compte lors de la réalisation du classement : nous avons rassemblé les prénoms très similaires. Exemple : Mia, Mya et Myah sont enregistrés comme un seul prénom dans notre podium.

Attention. Ce que vous allez découvrir est le classement des prénoms les plus donnés à La Réunion. Le classement n’est donc pas le même que celui que vous avez pu voir ailleurs : Jade et Léo sont les plus populaires au niveau national, mais pas sur notre île.

Et n'en déplaise à @emmaya_tml, "Kitamèr", "Lamoukate" ou "Jimen" n'ont pas encore fait leur entrée dans le classement de l'INSEE...



Le classement des prénoms



On commence par les filles. On classe Mia en tête avec 3 orthographes différentes (Mia, Mya et Myah). 3 versions aussi pour le prénom en 2e position : Inaya, Inayah et Inahya. Marie, prénom aux origines bibliques, était très répandu et dominait ce classement il y a des décennies, mais les choses ont bien changé.









Même chose chez les garçons avec deux prénoms très populaires mais aux orthographes multiples. Liam et Lyam sont en tête. Soan dont on connaît un représentant très connu au niveau national s'écrit aussi Sohan ou Soann. Derrière, on retrouve Ethan qui avait par le passé dominé le classement comme Marie.



L’évolution de la popularité des prénoms



Les données publiées par l’INSEE remontent jusqu’au début du siècle dernier ! Mais on va se limiter aux 20 dernières années.



Jean et Kévin dominent le classement jusqu’à la fin des années 1990. C’est aussi au même moment que les prénoms rares (1 ou 2 occurrences par an) prennent la tête.

Si Jean se maintient au sommet jusqu’au début des années 2000, la deuxième place est occupée tour à tour par Anthony puis par Thomas.



Sur les années 2000, Lucas et Noah surclassent les autres prénoms. Raphaël vient de temps en temps s’intercaler entre les deux. Un nouveau changement intervient au début des années 2010 et les Ethan sont les plus populaires.



Puis, à l'approche des années 2020, Liam/Lyam grimpent très vite au sommet du classement. Mais aussi Soan, déjà populaire, mais qui bondit pour entrer sur le podium après la victoire du jeune chanteur à The Voice Kids.









Aucune surprise chez les filles. Marie est en tête du classement jusqu’à la fin des années 1990 lorsque les prénoms rares deviennent majoritaires. Mais il faut attendre 2018 pour voir des prénoms modernes la détrôner



Derrière, il y avait beaucoup d’Elodie, d’Emilie et de Julie au début des années 90. Anaïs et Marion ont fait des apparitions dans le Top 5 sans y rester. Puis c’est Chloé et Océane qui ont été très populaires au tout début des années 2000.



Léa et Emma sont très fréquentes sur la deuxième moitié des années 2000 avant l'avènement de Jade lors de la décennie suivante. Mais le classement a véritablement été chamboulé à partir de 2015.











Les prénoms particuliers



Il y a beaucoup de bébés qui naissent avec des noms uniques. Ainsi, en 2019, 1.087 prénoms de garçon ont été donnés moins de 3 fois dans l’année. 1.226 prénoms féminins ont été donnés au maximum 2 fois sur les 4.786 attribués en 2019. On remarque donc un peu plus d’originalité pour les prénoms choisis pour les filles.



Ce que ces données nous apprennent aussi, c’est que les prénoms dits “rares” sont de plus en plus fréquents. C’est en effet la catégorie le plus importante depuis les années 2000.

Données : INSEE





