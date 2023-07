La grande Une Le Top des prénoms donnés à La Réunion

L’INSEE a publié le très attendu “Fichier des prénoms”. Comme à son habitude, Zinfos974 s’est plongé dans les données et peut vous donner un classement des prénoms les plus donnés aux bébés à La Réunion l’année dernière. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 09:01

L'Institut national de la statistique et des études économiques a mis en ligne l’ensemble des prénoms donnés par les parents à leur bébé durant l’année 2022. L’outil interactif de l’INSEE permet de connaître le prénom le plus populaire par Région. Mais Zinfos974 ne pouvait pas s’arrêter là et vous apporte un classement plus complet pour aiguiller les choix des Réunionnais qui comptent participer au peuplement de l’île et par extension, du monde.



Un prénom saint qui perd en popularité



Le fichier de l’INSEE distingue les genres inscrits dans l’Etat civil des Réunionnais. Il est donc possible de faire un classement propre aux bébés déclarées de sexe féminin à la naissance.



Le classement que vous propose Zinfos974 pourrait être différent de celui qui sera affiché ailleurs car notre rédaction a pris le parti de cumuler les scores des prénoms aux orthographes proches. Et il faut noter que les cas de figure sont plus nombreux chez les filles que chez les garçons.



L’autre élément à retenir est le recul continu du prénom Marie. S'il dominait le siècle dernier, ce prénom ne tombe pas encore en désuétude même s’il glisse pour la première fois hors du Top 5. On notera aussi la popularité d’un autre prénom introduit il y a deux siècles, Adèle, et qui redevient tendance environ tous les cinq ans à La Réunion.



Enfin, 1.308 Réunionnaises nées en 2022 à La Réunion seront plutôt uniques : leur prénom n’a été donné qu’une ou deux fois dans notre île cette année-là.



Un classement très stable



Du côté des bébés nés garçons, la compétition est rude mais les leaders restent les mêmes au fil des années. Très populaire depuis quelques années, Lyam reste largement en tête et sa variante Liam figure aussi en haut du classement.



On retrouve ensuite Maël sous plusieurs formes, Ethan avec ou sans accent, Gabriel avec un “i” ou un “y” et Noa avec ou sans “h”.



L’analyse analytique comparative multi-annuelle réalisée par la rédaction de Zinfos974 permet aussi de dégager une tendance à la hausse pour un autre prénom qui s’apprête à bientôt entrer dans le Top 5. Il s’agit d’Owen.



Les garçons nés à La Réunion seront moins nombreux à avoir des prénoms quasi-uniques. Seuls 1.106 d’entre eux ont des “prénoms rares” (qui n’ont été donnés qu’une ou deux fois dans notre île l’année passée).







