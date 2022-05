A la Une . Le Théâtre d’Azur fête les 400 ans de Molière

A NE SURTOUT PAS RATER



Dès le 3 juin au Tampon Par Jules Bénard - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 09:09

François Folio tient son Théâtre d’Azur à bouts de bras et cela fait 36 ans que ça dure.



Une performance digne d’un triple Marathon car la Culture étant, de très loin, le parent pauvre de l’action publique, autant dire que les subventions sont plus rares que les coups tordus.



La seule collectivité à lui apporter quelque soutien reste la mairie du Tampon. Eh oui ! N'a pas un Louis XIV qui veut.



Chaque création de François « Jules » Folio est un événement. On se souvient de Sitarane, Ti Krévèr, Proverbes créoles, Médée… 86 créations originales ayant marqué les esprits.



En ce mois de Juin, François nous a concocté un hommage à un très grand maître de la Comédie au sens le plus noble du terme, Jean-Baptiste Poquelin. Le grand Molière lui-même qui, du haut de ses 400 ans bientôt, est avec Shakespeare, l’auteur de théâtre le plus représenté au monde.



Il aurait été trop simple qu’un Folio reprenne l’Avare, Scapin, les Précieuses, le Bourgeois, le Misanthrope. Allons donc…



Avec son imagination foisonnante et une créativité hors pair, Folio a agité ses neurones jusqu’au vertige et nous offre « son » Molière à lui : toutes les scènes de sa nouvelle pièce sont bâties à partir des grandes scènes-cultes du génie de nos années de lycée.



S’il s’agit donc de la 86è création du Théâtre d’Azur, François a la modestie de préciser :



« C’est un record de création originale ici… mais jamais je n’oserai comparer mes pièces aux 34 chefs-d’oeuvre de l’Illustre Monsieur. Nous tentons modestement de suivre son sillon ».



Un tel amour du théâtre, une telle obstination devant l’adversité, voilà qui a de quoi forcer notre admiration. Souhaitons une exceptionnelle réussite à ce nouveau coup d’amour de l’ami François.



Théâtre d’Azur, Le Tampon

3,4,10,11,14,24 et 25 juin

1er, 2, 8, 9 juillet à 20h

Réservations au 0693-00-54-88



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur