Le Tévelave lance la saison de la sécheresse dans le Sud

Le maire des Avirons a alerté la Civis et le Département sur la situation en eau du Tévelave. Le village connaît des coupures en journée et doit compenser avec de l’eau en bouteille. Eric Ferrère espère pouvoir obtenir rapidement une solution de raccordement, mais l’élu estime que cette situation est le signal pour une réflexion plus globale sur la récupération de l’eau sur l’île et les changements de comportements à effectuer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 13:25





Au Tévelave, les habitants ne sont alimentés en eau que de 5h à 8h du matin, puis de 18h à 20h. Et pour cause, le quartier n’est alimenté que par 15 m3 d’eau par heure, alors que les besoins sont de 25 m3 de l’heure.



Pourtant, le quartier possède deux stations de potabilisation, mais l’eau n’y arrive plus actuellement. En effet, le Tévelave alimentait auparavant jusqu’à Saint-Leu. Aujourd’hui, ce sont les bas qui vont probablement venir à la rescousse des hauts. Le maire des Avirons a sollicité la Civis pour que le quartier soit alimenté par un refoulement depuis la citerne de la route Hubert Delisle aux Avirons. Dans le meilleur des cas, cette réalisation ne sera livrée que d’ici 2 ou 3 ans.



Après l'Est et le Nord, la sécheresse commence à se faire sentir dans le Sud. C'est le Tévelave qui enregistre les premières coupures de la microrégion avec Cilaos qui connaît des coupures nocturnes. Le préfet a récemment appelé la population à réduire la consommation d'eau non essentielle.

Des changements à adopter



Si ces solutions permettront de retrouver un équilibre dans le secteur d’ici quelques années, le maire des Avirons espère aller plus loin dans la gestion de l’eau. "Aujourd’hui, cette eau de pluie n’est pas du tout valorisée. Or, il se trouve qu’au niveau d’un ménage, les 2/3 de l’eau que l’on utilise ne nécessitent pas une potabilisation. Je parle par exemple pour arroser le jardin, laver la voiture ou bien les toilettes", souligne-t-il.



L’élu estime que des mesures doivent être prises afin d’inciter la population à acquérir des citernes en eau pour recueillir de l’eau de pluie, comme cela se fait pour les chauffe-eaux solaires. Concernant le la révision actuelle du Plan locale d’urbanisme (PLU), il a préconisé de faire construire des citernes en souterrain dans les habitations.



"Une maison qui fait 100 m2 en surface, sur 2m de profondeur, ça nous fait 200 m3. Si 30% des maisons étaient équipées comme cela, notre besoin de 30 m3 retomberait à 10 m3, car la plupart de l’eau que l’on utilise ne nécessite pas une eau potable", assure-t-il. Il espère qu’à l’avenir, les constructions soient dotées de deux sources d’alimentation en eau, dont une non potable.



Une réflexion que partage Gilles Hubert, vice-président du Département délégué à la gestion de l’eau. "Il nous faut un plan global. La ressource en eau ne manque pas à La Réunion. Il nous tombe 7 milliards de mètres cubes sur la tête chaque année, alors que nos besoins ne sont que de 250 millions de mètres cubes. La question c’est comment capter cette eau, la stocker, la traiter et la distribuer ? Nous avons besoin d’infrastructures pour cela", indique-t-il.



Gilles Hubert a rappelé que les données de Météo France confirment que les "saisons sont plus clivantes. Avec plus d’eau pendant la saison des pluies et plus de sécheresse le reste du temps". Ce qui oblige à prendre les décisions rapidement sur le plan régional "afin que la population ait la ressource en eau de façon pérenne."



