Le Territoire de la Côte Ouest, une intercommunalité organisée et structurée qui sait où elle va

Présentation des travaux effectués sur les berges de la rivière des Galets dans le cadre de la GEMAPI (protection de lutte contre les inondations)

Visite de l’éco-quartier Cœur de ville à La Possession en compagnie du 1er adjoint de la ville, Maxime Fromentin, également conseiller communautaire (à la droite de Sébastien Martin).

Après une présentation du projet de territoire Ouest 2040, de l’ Écocité et de l’armature économique du TCO, des visites de terrain sur les digues de protection des berges de la rivière des galets et au sein de l’éco-quartier Cœur de ville à La Possession ont permis à la délégation de se rendre compte de l’importance des projets et des compétences gérées par l’agglomération, pour le bien-être et la sécurité des populations.► Pour en savoir plus sur cette rencontre, consultez le communiqué complet