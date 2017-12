Le Téléthon se poursuit à St-Pierre

La ville de Saint-Pierre, ambassadrice du Téléthon pour La Réunion, organise un village du Téléthon le vendredi 8 et samedi 9 décembre sur le front de mer, en face des jardins de la plage.



Cette année, le Téléthon fête sa 31ème édition les 8 et 9 décembre. Un grand rendez-vous de généreuse solidarité, pendant lequel, durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques.



Grâce au Téléthon, les personnes handicapées ont progressé sur le chemin de la citoyenneté. Les aides aux malades ont contribué à améliorer leur bien-être et leur insertion sociale.



Hier, les sapeurs pompiers se sont mobilisés à travers un défilé mais également le personnel de mairie, plus de 800 à se mobiliser autour d'une "balle au prisonnier géante" match de volley, Flash mob et autre Zumba.



Ce matin, ils ont remis la somme de 7.040 € à l'AFM Téléthon.



Les activités sur le village du front de mer se poursuivent jusqu'à 20h00, ce matin réveil en musique autour d'un bon riz chauffé et massages par les étudiants Kinésithérapeutes.