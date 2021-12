Le Téat Sarèt s’invite au case de Ravine Daniel !

La Culture s’invite dans les Hauts avec la compagnie de théâtre Lolita MONGA et son spectacle “Téât Sarèt” dont une représentation publique a eu lieu ce mardi 7 décembre au Case de Ravine Daniel, de 19h à 21h.



Phare de la Culture à La Réunion, la Ville de Saint-Paul est une terre des talents et des créativités. Elle a accueilli le spectacle nomade “Téât Sarèt” conçu comme un pont entre le monde du spectacle vivant et le monde rural. Mais aussi entre des comédiens/musiciens professionnels et des amateurs parents-conteurs originaires de Salazie, et entre l’hier et l’aujourd’hui.



L’objectif est d’aller à la rencontre du monde agricole via des ateliers et des spectacles. Après une représentation théâtrale le 3 décembre dernier au plateau noir du Guillaume et 4 actions culturelles et artistiques dans les écoles, le Téât Saret reprend la route pour d’autres aventures.



