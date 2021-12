Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le “Téat Sarèt” à l’école Les Fourmis au Guillaume Phare de la Culture à La Réunion, la Ville de Saint-Paul accueille la compagnie de théâtre Lolita MONGA avec son spectacle baptisé “Téat Sarèt”. Contes, ateliers d’écriture et spectacles sont proposés aux enfants des Bassins de vie de Saint-Paul. Ce jeudi 2 décembre, les élèves de l’école les Fourmis et de l’école centre du Guillaume ont pu apprécier cette pause artistique. Au total, ce sont 4 actions culturelles et 2 représentations qui sont programmées dans deux quartiers différents à Saint-Paul.

C’est d’une oreille attentive que les marmailles ont été captivés par le récit de la compagnie de théâtre Lolita MONGA. Ce théâtre “nomade” est conçu comme un pont entre le monde du spectacle vivant et le monde rural. Mais aussi entre des comédiens/musiciens professionnels et des amateurs parents-conteurs originaires de Salazie, et entre l’hier et l’aujourd’hui. On doit cette opération Téat Sarèt à la Compagnie Lolita MONGA. L’objectif est d’aller à la rencontre du monde agricole via des ateliers et des spectacles. Ce projet novateur, ou les enfants découvrent l’art sous plusieurs formes, correspond à l’ambition culturelle de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. Une ville qui emmène la culture au plus près de la population Saint-Pauloise. En particulier vers les plus jeunes.



Ce jeudi 2 décembre, le Téat Sarèt, s’est arrêté à l’établissement les Fourmis et à l’école centre du Guillaume. En présence de la 4ème adjointe Pascaline CHÉREAU NÉMAZINE, les marmailles ont pu partager un véritable moment de rencontre, de transmission et d’échange. Le 6 décembre prochain, l’école Anne-Marie SOUPAPOULLÉ à Ravine Daniel accueillera, à son tour, la compagnie nomade. Pour le public, deux représentations théâtrales se dérouleront au Plateau Noir du Guillaume le 3 décembre, de 19 heures à 21 heures, et au CASE de Ravine Daniel le 7 décembre, de 19 heures à 21 heures.



Ces deux rendez-vous se dérouleront dans le strict respect du protocole sanitaire et de la réglementation édictée par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19.



Pour assister à ces deux représentations, il faut réserver au 0262 34 49 20. Dans le contexte sanitaire actuel, la culture a plus que jamais besoin du soutien des collectivités.



Saint-Paul, Terre des talents et des créativités, se trouve aux côtés des créatrices et des créateurs. La collectivité accompagne les acteurs de la filière culturelle réunionnaise. Cela leur permet de continuer à se produire auprès du public. Téat Sarèt illustre bien ce volontarisme.







