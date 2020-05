A la Une . Le Tamponnais qui a tenté de renverser son ex maintenu en détention L’homme qui avait tenté de tuer son ex-compagne à l’aide de son véhicule mercredi dernier au Tampon a été maintenu en détention.

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 07:54 | Lu 667 fois

Mercredi 13 mai, La Réunion aurait pu enregistrer son premier féminicide de l’année. Philippe L. a tenté de tuer son ex-compagne à l’aide de son véhicule. À proximité de la gare routière, celui-ci avait foncé sur celle qui partageait sa vie autrefois. Par miracle, elle a survécu, mais a eu le fémur brisé, nécessitant une opération. Après le choc de l’accident, Philippe L. est revenu armé d’une cisaille afin de terminer son forfait. Fort heureusement, il a été empêché d’aller plus loin par des témoins et s’est enfui. Les gendarmes l’interpelleront à son domicile peu après.



Présenté au Juge des libertés et de la détention, ce dernier a requis son placement en détention jusqu’au procès. Avec 9 condamnations, dont 8 pour des faits de violences sur sa compagne, le risque de récidive était trop grand. Il est mis en examen pour tentative de meurtre, lui faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité.





Publicité Publicité