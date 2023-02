Le Tampon : un pont trop lent

Il ne s’agit pas d’un remake réunionnais du célèbre film de guerre Un pont trop loin mais on y est presque. Voilà un an et demi que les automobilistes et cyclomotoristes du sud se demandent ce qui est arrivé à ce pont d’apparence finie mais sur lequel ils ne peuvent toujours pas rouler.



Les travaux ont débuté en mars 2021 et devaient s'achever en mars 2022. Ni officiels ni ruban tricolore à l'horizon, tout est figé depuis des mois.



L’ouvrage doit permettre de garder les pieds au sec en éliminant le radier Bras d'Antoine de cette portion de la RD400 au lieu-dit La Citerne. Un chantier à 2 millions d'euros mené dans le cadre du plan "suppression des radiers" du Conseil départemental. Rien que sur cet axe de la RD400, pas moins de 5 franchissements de radiers sont prévus.



Malheureusement, la collectivité est restée muette, malgré relance, à notre demande d’explication envoyée le 13 janvier. Du coup, selon nos informations, des travaux doivent encore être menés avant livraison.



Il est notamment question de faire passer les réseaux au niveau du tablier du pont, de déplacer un poteau EDF qui pose problème et de rehausser la chaussée pour faire la jonction pont - route.



Nous apprenons aussi qu’une réunion de travail a eu lieu ce lundi 6 février, signe d’un nouveau frémissement pour le chantier.