Le Tampon: un jeune de 17 ans commet un braquage à main armée

Jeudi, aux alentours de 18 heures, un jeune garçon recouvert d'une cagoule et muni d'un pistolet s'introduit dans une librairie de Trois-Mares, au Tampon.



Alors que la boutique était prête à fermer ses portes, le jeune menace avec son arme les employées pour qu'elles lui donnent la caisse. Il repart, à pieds, avec une centaine d'euros dans les poches.



Les recherches générales le soir même n'ont rien données. Cependant les victimes ont rapidement fait le lien avec un jeune qui rôdait autour de la librairie depuis quelques jours.



Grâce à ces témoignages, bien que le jeune se soit teint les cheveux pour ne pas être reconnu, la police a pu établir un portrait robot et ainsi interpeller ce jeune de 17 ans, qu'ils ont placé en garde à vue ce vendredi.



Une perquisition a eu lieu à son domicile. Le butin et l'arme ont ainsi pu être retrouvés. Il s'agissait en réalité d'un pistolet à billes.



Encore inconnu de la justice, l'adolescent a reconnu les faits et sera présenté ce samedi matin au parquet et mis en examen devant le juge des enfants.