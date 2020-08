Communiqué Le Tampon supprime les manifestations culturelles et sportives jusqu'au 7 septembre

Par N.P - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 15:44 | Lu 100 fois

Face à la recrudescence du nombre de cas de COVID 19 constatée ces derniers jours, et afin de limiter les risques de propagation, la Commune du Tampon informe la population tamponnaise que toutes les manifestations sportives et culturelles sont supprimées sur son territoire du lundi 24 août 2020 au lundi 7 septembre 2020 inclus.



Le Maire du Tampon remercie la population ainsi que les associations concernées pour leur compréhension.