Courrier des lecteurs Le Tampon : rend anou la rocade !

Que se passe-t-il autour de la route du Géranium ? Personne ne comprend pourquoi Didier Robert, aidé par Nathalie Bassire, a retiré son projet de route.



Sans doute des histoires de politique politicienne : faut pas chercher à comprendre.



Par contre, il ne faut pas oublier comment on en est arrivés là. Comment on en est arrivés à ce serpent de voitures qui bloque l’axe Tampon-Saint-Pierre le matin et l’axe Saint-Pierre-Tampon le soir.



Et le pompon : blocage à la tour des Azalées, blocage à la Pointe, blocage dans la ville etc.



Alors, comment on en est arrivés là ?



Pas par hasard.



En 2007, un grand chantier était lancé : celui de la rocade du Tampon. La rocade, c'était une sorte de périphérique qui permettait de contourner la ville.



La même année, un certain Didier Robert prenait les manettes et décidait d’arrêter le chantier. Les journaux de l’époque on donné le coût : 40 millions de perdus.



Pourquoi ? Politique politicienne: faut pas chercher à comprendre ! Ce qu’on comprend, aujourd’hui, c’est que la ville est coincée et qu’on ne peut ni se garer ni circuler. Heureusement les chose s’arrangent un peu avec la nouvelle Avenue Général de Gaulle, et on attend avec impatience la voie urbaine. Mais quel temps perdu !



Au lieu de tirer des plans sur la route du Géranium et de vouloir exproprier des centaines de gens, la Région et la députée Nathalie Bassire devraient nous dire où est passée la rocade. Ou au moins, de cesser de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font.



Rend anou la rocade !



Isnel Payet

