Courrier des lecteurs Le Tampon, le Piton Dugain, la statue de la Vierge Marie et les 10 tyroliennes

Ce dimanche 10 Avril, s’est tenue une cérémonie religieuse sur le Piton Dugain propriété du Département sur la commune du Tampon 27éme, Bourg Murat.

Elle a été organisée par les habitants de Bourg Murat. Il s’agissait de remettre en place la statue d’une Vierge disparue depuis 2 ans au sommet du piton Dugain où une messe des rameaux avait lieu chaque année. Par l’Association Domoun La Plaine, Jacques Aulet - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 09:43

Ce Piton Dugain appartenant au Département sera peut être aussi le lieu de départ des 10 tyroliennes faisant partie du futur projet parc du volcan porté par la Mairie du Tampon. C’est un espace boisé classé ou aucune construction n’est autorisée comme indiqué au PLU du Tampon qui pose les conditions suivantes :



Sont admis les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Il peut s’agir des cheminements piétonniers, cyclables et équestres ni cimentés, ni bitumés, des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, des postes d'observation de la faune ainsi que des équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours. Ces différents aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le dossier du bilan de l’autorité environnementale sur le projet tyroliennes paru le 15 décembre 2021, nous avons découvert les détails des aménagements prévus :



- la construction au sommet du piton d’une plateforme de départ des 10 tyroliennes (4 de 800 m de long et 6 de 525 m de long). Plateforme de 31 m de long sur 6 m de largeur à une hauteur de 17 m.



- l’aménagement d’un chemin d’accès de 1300 m de long sur 3 m de large.



-La coupe d’arbres sur une superficie de 4163m2 pour laisser passer les câbles.



- Sur l’aire d’arrivée des 4 tyroliennes de 800 m, il est prévu de construire un piton artificiel de 20 m de haut, nécessitant 100.000 m3 de remblais soit l’équivalent d’un terrain de football à 20m de hauteur tout prés des maisons du lotissement Topaze.



- enfin ce piton fait partie d’une randonnée officielle des pitons de Bourg Murat (Piton Darid, Piton Desforges et Piton Dugain) mais ne sera plus accessible aux randonneurs ou aux personnes voulant faire une prière ou effectuer un chemin de croix prévu par le Diocèse. En effet, le dossier de la MRAE précise que pour des raisons de sécurité l’accès ne sera autorisé que pour la SUDEAU, l’ONF et les gestionnaires des tyroliennes.



Nous posons donc une simple question à Monsieur le Président du Département et Monsieur le Maire duTampon : ces futurs aménagements sont-ils conformes à la législation en vigueur sur les sites protégés ?



L’enquête publique sur ce dossier tyroliennes devant avoir lieu en juin 2022, nous espérons que des modifications et améliorations conformes à la loi seront prises en compte dans le futur dossier de présentation du projet.