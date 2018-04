Faits-divers Le Tampon: l'harceleur arrête son traitement médicamenteux et retourne en prison L'homme avait été condamné en 2016 pour violences et menaces récurrentes sur ses voisines. Un suivi médical obligatoire lui avait été imposé par le juge. Il a décidé seul d'arrêter son traitement médicamenteux. Le quadragénaire a ainsi retrouvé ses vieux démons. Il a été de nouveau condamné à 1 an de prison ferme, dont six mois avec sursis.

En 2016, Stéphane Ely, âgé de 41 ans, est "condamné pour avoir harcelé, injurié et menacé deux voisines qui demeurent dans la même rue que lui au Tampon", nous rappelle le JIR. Alors que le juge lui avait imposé un suivi médical, le quadragénaire a décidé de son plein gré de stopper son traitement médicamenteux, sans en avertir quiconque.



C'est ainsi qu'il replonge dans ses menaces de mort, ses insultes et ses injures... Le quadragénaire aurait également une forte addiction à l'alcool, ce qui n'arrange en rien son comportement.



Les experts psychiatres lui ont diagnostiqué une tendance paranoïaque, des angoisses envahissantes sur fond d'hallucinations auditives. Ce serait ces hallucinations qui l'entraîneraient à accuser ses victimes d'agir comme lui.



"Le tribunal a condamné le quadragénaire à douze mois de prison dont six avec sursis. Il lui est interdit d'entrer en contact avec ses victimes et il doit se soigner. Les juges ont décidé de le maintenir en détention." Charline Bakowski Lu 267 fois





Dans la même rubrique : < > Panne en plein vol: l'avion fait demi-tour et retourne à Paris Un quinquagénaire viole sa compagne et sa petite fille