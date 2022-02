Le Tampon fait un point de situation, 9 écoles fermées lundi

Le communiqué:



La Commune du Tampon a été fortement touchée par le cyclone BATSIRAI.

De nombreuses dégradations des réseaux électriques, du réseau d'eau et des voies de circulation ont été constatées. Plus de 150 agents communaux sont mobilisés afin de rétablir la situation et de sécuriser les déplacements sur la Commune pour une reprise progressive des activités.



Voici un point de la situation sur la Commune du Tampon :



VOIES DE CIRCULATION



- Voies communales :

De nombreux arbres et branches sont encore présents sur les routes communales, les équipes sont fortement mobilisées depuis la levée de l'alerte rouge afin d'intervenir et de déblayer les routes



- Voies interquartiers départementales :



Route de Bérive CD3 : elle a été déblayée et sécurisé par l'UTR Sud, la circulation est de nouveau possible pour les usagers

Route de Bois Court RD70 : elle est praticable et sécurisée au niveau de la ravine de Bras de Pontho

Route de Notre Dame de la Paix RD57 : route sécurisée et ouverte à la circulation sur une voie



Les lignes électriques couchées sur les axes de circulation restent un danger et une inquiétude, il est demandé aux usagers d'être prudent. Les équipes d'EDF sont à pied d'oeuvre afin de sécuriser cela.



EAU



Suite aux réparations liées aux destructions de canalisations en falaise du Pont du Diable au moment du passage du cyclone BATSIRAI, le retour progressif de l'eau se fera entre 16h et 20h aujourd'hui SAMEDI 5 FÉVRIER 2022.

Après 20h, l'alimentation en eau sera de nouveau interrompue temporairement afin de permettre le remplissage des réservoirs et permettre une nouvelle distribution demain.



ECOLES



La sécurité des enfants est primordial. Toutes les équipes sont mobilisées afin de permettre un accès aux établissements scolaires en toute sécurité avec un bon fonctionnement des sanitaires et de la restauration scolaire ainsi que des lieux propres et nettoyés pour les accueillir.



En raison de problème de sécurisation des établissements, les 9 écoles suivantes ne pourront pas accueillir les élèves ce Lundi 7 février 2022 :



- Maternelle SIDR 400

- Elémentaire Louis Clerc Fontaine

- Maternelle Terrain Fleury

- Primaire Alfred Isautier (Bérive)

- Primaire Ligne d'Equerre

- Primaire Ernest Vélia (19e Km)

- Primaire Maximilien Lorion

- Primaire Piton Ravine Blanche

- Primaire Notre Dame de la Paix



Les autres écoles de la Commune accueilleront l'ensemble des élèves ce Lundi 7 février 2022.