Social Le Tampon compte une centenaire de plus

La fête d’anniversaire au beau milieu de la semaine n’a pas eu d’influence sur le nombre de participants. Benjamine Payet a fêté ses 100 ans auprès de tous ses proches ce mercredi 16 février. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 00:21

Il n’y a pas d’âge pour les surprises. Surtout lorsqu’elles sont concoctées avec amour par les siens. Benjamine Payet a partagé en famille, ce mercredi au Tampon, un bon repas de famille réunissant ses quatre enfants et ses petits-enfants.



Il y a quelques jours, un petit-fils l’avait informée qu’il fallait qu’elle vienne à un repas mercredi mais la participation de tous avait été bien gardée. Benjamine Payet, née Odon, a traversé ce siècle vaillamment malgré la perte, très tôt, de son mari né à La Rivière Saint-Louis. Il est décédé en 1956 alors que leur enfant aîné n’avait que huit ans.



Admise parmi les tout premiers élèves de l’Ecole Normale qui formait les enseignants, l’institutrice née à Saint-Paul a d’abord enseigné à Grand ilet, commune de Salazie, ensuite au 14ème km au Tampon, à l’école de la Ligne des 400 puis à l’école de Bras de Pontho.



« Sa classe se situait juste au-dessous de la maison dans laquelle on habitait. Il y avait une distillerie de géranium sur la rue en face et c’est là que l’on cueillait de délicieux champignons », se souvient avec nostalgie l’un de ses fils. « Depuis notre maison familiale, on pouvait voir l’intérieur de la classe où notre maman enseignait », raconte-t-il aujourd’hui à ses côtés.



Devant son gâteau affichant une bougie à trois chiffres, Benjamine Payet est en bonne forme malgré les années, selon l'un de ses fils qui ajoute qu'elle ne rend visite à son médecin traitant que pour des contrôles de routine. Roulez jeunesse !