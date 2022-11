A la Une . Le Tampon accueille l’exposition "Réunion nature"

Du 12 novembre au 15 décembre, Philippe Seychelles et Pierre Bonnaire exposent leurs plus beaux clichés à la salle Rita & Charles Beaudemoulin. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 17:56

La photographie a cette capacité à nous faire voir autrement ce qui est parfois sous nos yeux. C’est l’impression qu’aura le visiteur de l’exposition "Réunion nature" qui se déroule du 12 novembre au 15 décembre à la salle Rita & Charles Beaudemoulin du Tampon.



Cette exposition collective réunis Philippe Seychelles et Pierre Bonnaire qui vont apporter leur regard sur La Réunion.



Les zinfonautes ont probablement reconnu le nom de Philippe Seychelles qui nous partage souvent ses plus belles photos. Ce spécialiste des photos de nature va vous faire voir la beauté de La Réunion que vous ne soupçonnez pas.



Pierre Bonnaire va lui apporter la nature de l’âme réunionnaise. Ce photographe urbain va présenter des moments de vie que l’on a pris l’habitude de voir sans les regarder.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur