Le Tampon: Une avenue du Président Chirac va voir le jour

Société Le Tampon: Une avenue du Président Chirac va voir le jour





En ouverture de séance, le maire a rendu hommage au président Chirac, rappelant ses engagements et son action au niveau national, international, dans l’outre mer et à La Réunion. Les élus du Conseil Municipal ont observé une minute de silence en sa mémoire , avant d’entonner l’hymne national.



Le Conseil Municipal a également adopté à l’unanimité le rapport relatif à la dénomination du prolongement de l’avenue du général de Gaulle, entre le chemin Isautier et la rue du docteur Charrières, "avenue du Président Chirac".

Pour information, en hommage au Président Jacques Chirac, André Thien Ah Koon a mis à la disposition de la population des feuillets de condoléances à la mairie centrale et aux mairies annexes de la Plaines des Cafres et de Trois-Mares.

Lundi 30 septembre, à la demande du Président de la République, la population, qui souhaite participer au moment de recueillement, est invitée à la mairie du Tampon à partir de 14h30 (pour un recueillement à 15h). Vendredi 4 octobre à 16h une messe est organisée à l'église du Tampon.







