Le Tampon : Une agence Pôle Emploi flambant neuve face à la mairie

"Avec une agence juste devant vos locaux, vous pourrez les surveiller de près", plaisante le sous-préfet de Saint-Pierre Jean-Paul Normand. La nouvelle agence Pôle Emploi du Tampon a officiellement ouvert ses portes. L’établissement public dispose désormais de trois étages pour assurer sa mission. La centaine d’agents bénéficient également de meilleures conditions de travail. Le premier étage accueille le public, le deuxième est réservé aux réunions et ateliers tandis que la direction s’est installée au troisième.



"Comme nos services évoluent, nos espaces doivent évoluer aussi", explique Angélique Goodall, directrice régionale de Pôle Emploi Réunion. De nouveaux espaces qui ne signifient pas qu'il y aura davantage de réception des demandeurs d’emploi mais "une réception plus adaptée qui permet d’être plus souple. Nous pouvons aussi bien les recevoir en format collectif qu’individuel en fonction de la problématique que rencontre la personne", précise-t-elle. L’objectif étant de "rendre les demandeurs d’emploi autonomes dans leur recherche". La commune du Tampon, selon les derniers chiffres, compte 15.000 demandeurs d’emploi, 46.000 dans le bassin sud.



"Perspectives d'embauches"



L’idée c’est aussi d’être "sur le terrain, à l’extérieur de cette agence via des événements comme Mardi Nou lé La", rappelle la directrice régionale. Cette opération permet la rencontre entre demandeurs d’emploi, entreprises et organismes de formation dans les quatre quartiers prioritaires de la ville à savoir : la Châtoire, les Trois-Mares, les Araucarias et le centre-ville. L’établissement organise également tous les ans en partenariat avec la collectivité, la Journée pour l’Emploi sur la place de la Libération (SIDR 400) car il sait que "la question de l’emploi est importante pour le maire via ses grands projets". Le sous-préfet de Saint-Pierre mentionne ainsi le contrat PEC excellence, "un dispositif porté par Pôle Emploi qui accompagne la personne en amont et en aval vers une insertion durable".



Alors que les difficultés de circulation deviennent quotidiennes, il est nécessaire que les administrations se rapprochent de la population, note André Thien Ah Koon. "Nous travaillons avec Pôle Emploi pour les perpectives d'embauches", se félicite-t-il. Zones industrielles, Parc du Volcan, Grand Bassin, recherche de la ruralité…des "leviers vers l’emploi", cite-t-il et "nous nous devons d’être au rendez-vous", conclut le maire du Tampon.