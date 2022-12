A la Une . Le Tampon : Un véhicule s'encastre dans un mur, 2 blessés évacués au CHU

Un accident s'est produit au 12e kilomètre au Tampon. Une voiture a percuté un mur. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes sont déployés sur place. Deux personnes ont été transféré à l'hôpital. Par NP - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 15:25

Un accident s'est produit dans le chemin Cadet au 12e kilomètre au Tampon. "Une voiture a fait une sortie de route et a percuté un muret de plein fouet", relate le lieutenant Paul Lefevre, chef de centre des pompiers du Tampon. Cinq personnes se trouvaient à bord, deux ont été blessées et transportées au CHU Sud. L'une d'entre elle, se trouve dans un état grave.



Un important dispositif a été déployé, une vingtaine sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les gendarmes sont présents et procèdent au premières constatations.