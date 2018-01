Le Tampon : Un torrent d'eau boueuse s’écoule dans son jardin et sa maison

La commune du Tampon est particulièrement touchée par les fortes pluies amenées par Berguitta. Ravine en crue, radiers submergés, maisons inondées. 53 personnes ont été hébergées depuis ce jeudi matin et près de 400 appels ont été comptabilisés sur les numéros d’urgence de la commune qui est intervenue de nombreuses fois, notamment dans le quartier de la Pointe.



Des torrents d’eau et de boue se sont introduits dans des habitations.



La semaine dernière déjà, lors du passage d’Ava, Patrice, habitant de Trois-Mares, avait été obligé de lutter contre les eaux en pleine nuit en raison de buses obstruées.



Ce jeudi, les pluies diluviennes n’ont pas fait de cadeau au Tamponnais. Un torrent d’eau boueuse s’écoule dans son jardin et sa maison. "Depuis vendredi dernier, rien n'a été fait. La mairie est passée ce matin et les pompiers attendent qu’on ait de l’eau jusqu’aux genoux pour se déplacer", regrette Patrice.



15 000 euros de travaux ont été engagés par sa propriétaire il y a quelques années, d’autres travaux auraient dû être réalisés en face par un établissement parapublic, mais là encore en vain.