Le Tampon : "Un point d'accès au droit est un facteur de paix sociale"

5 500 consultations gratuites menées l'année dernière, "un chiffre important pour une commune comme le Tampon". Le président du tribunal de Grande Instance et président du Conseil départemental de l'accès au droit, Bruno Karl, était de visite, ce mercredi, au point d'accès de la Chatoire.



Ce service judiciaire de proximité a pour objectif d'accompagner les personnes qui rencontrent des problèmes juridiques et/ou administratifs. Différents de voisinage, entre locataire et propriétaire, problème de servitude de passage..."le point d'accès au droit est un facteur de paix sociale", a déclaré Bruno Karl.



Délégué du procureur, délégué du défenseur des droits, conciliateur, notaire, associations, service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et avocats tiennent une permanence et apportent "une réponse qui apaise", tout en permettant de désengorger les tribunaux. "On écoute, on oriente, on aide", a ajouté Corine Payet, responsable du point d'accès au droit.



Trois nouveaux points devraient prochainement ouvrir, au TGI de St-Denis, St-Pierre et à l'Entre-Deux. La Réunion en compte déjà 26, "la densité la plus forte de France".