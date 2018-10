Le Tampon: Un homme insulte et frappe deux gendarmes

En plein coeur du centre-ville tamponnais, un homme a commencé à s'en prendre à deux gendarmes qui étaient en patrouille. Des insultes, puis très vite il En est venu aux mains en leur lançant un premier caillou.



En tentant de le maîtriser, les gendarmes ont reçu plusieurs coups de poing et de pieds. Les deux militaires écopent de cinq et trois jours d'ITT chacun.



Déjà bien connu par la justice, l’homme violent a fini par être placé en garde à vue. Il sera "poursuivi pour violences à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces, outrages et rébellion", précise le JIR.



Il devrait être déféré au tribunal dans la journée et faire l'objet d'une comparution immédiate dès lundi.