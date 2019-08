Le Tampon: Un hélicoptère passe trop près d'une habitation

Plus de peur que de mal pour cette famille tamponnaise... Habitante au Pont d'Yves, la famille a eu une énorme frayeur ce vendredi. En effet, alors qu'il effectuait un contrôle de routine des poteaux EDF, un hélicoptère de Corail hélicoptère est passé légèrement trop près de sa maison. La puissance du vent a fait exploser une vitre de l'habitation. "J'ai l'impression d'avoir vécu un attentat", a déclaré la mère de famille dans les colonnes du Quotidien.



Résultats: les oiseaux dans leur cage ont été libérés, une bouteille de gaz a été déplacée et... leur marmaille de 7 mois a failli être blessé. La petite fille était à peine à deux mètres de la vitre qui a explosé. Heureusement aucune personne n'a été physiquement touchée et il n'y aura finalement que des dégâts matériels.



La mère de famille, sous le choc, a cependant eu droit à deux jours d'ITT. Elle compte également porter plainte à la gendarmerie du Tampon afin que l'ensemble des dégâts matériels puissent être remboursés. Elle tient également à préciser qu'elle a apprécié que les directeurs de Corail hélicoptère et d'EDF soient venus la voir.