Le Tampon : Un gramoune met un coup de faucille à un homme qui l’insultait

Un homme de 70 ans a été jugé pour avoir porté un coup à un autre homme lors d'une altercation qui a éclaté après que la victime ait insulté le vieil homme pour avoir utilisé du désherbant. Loin d’être inconnu de la justice, le prévenu écope de 6 mois de prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 17:16

Il est 10 heures du matin hier lorsque les gendarmes du Tampon sont appelés pour altercation dans le quartier de Trois-Mares. À leur arrivée, les militaires constatent qu’un homme est blessé au poignet et au cou, tandis qu’un homme âgé de 70 ans se tient à ses côtés avec du sang sur le t-shirt.



Pour l’enquête, la justice a dû se baser sur le témoignage d'un témoin pour déterminer les faits car lors de leur audition respective, les deux parties ont menti sur ce qui s'était passé. Selon le témoin, le gramoune s’occupait d’entretenir un sentier lorsqu’un individu, logeant chez un voisin, est venu l’insulter pour avoir utilisé du désherbant.



Ce dernier lui aurait dit : "Mets le désherbant dans le c*l à ta mère !" Il aurait alors continué à invectiver le gramoune, qui s’est levé pour aller à sa rencontre, une faucille à la main. La bagarre a alors éclaté avant que deux personnes viennent les séparer.

Déjà condamné pour des faits similaires



Malheureusement pour le gramoune, cette convocation judiciaire n’est pas la première. En 2020, il a menacé son voisin, qui héberge l’actuelle victime, avec une arme. Surtout, il a été condamné à 6 mois de prison en novembre dernier pour avoir menacé sa femme en lui mettant un couteau sur la gorge.



La représentante de la société a rappelé les antécédents judiciaires du prévenu. Elle fait remarquer que "d’habitude, avec l'âge, les gens abandonnent le chemin de la délinquance. Mais pour ce monsieur, c'est tout le contraire". C’est pourquoi elle requiert une peine de 8 mois de prison ferme ainsi que la révocation de deux mois de sursis.



Me Guillaume Darrioumerle, qui défend le prévenu, avoue ne pas pouvoir plaider la légitime défense. Il s’appuie surtout sur la personnalité de son client qui ne fait que s’occuper de son jardin. "La sanction doit être une sanction d’accompagnement pour une personne qui doit être rappelé à l’ordre", insiste-t-il.



Le tribunal a finalement condamné l'homme à 6 mois de prison, mais a précisé qu'il devait consulter le juge des libertés et de la détention pour déterminer les modalités de son incarcération. En outre, le sursis de sa précédente affaire est toujours en vigueur.



