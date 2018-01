Le Tampon : Un bambin de 2 ans chute d'un balcon

Hier au Tampon, vers 17h30, un petit garçon de deux ans est tombé du balcon du premier étage d'une habitation sur deux niveaux de la résidence SIDR 400, atterrissant sur des graviers. Il aurait échappé à la surveillance de sa mère, grimpé sur une chaise adossée à la balustrade, et basculé dans le vide, faisant une chute de près de quatre mètres.



L'enfant présentait des plaies superficielles à la tête, et saignait de l'arcade sourcilière, mais était conscient, et pleurait. Les pompiers ont fait appel au SMUR pour le médicaliser sur place, avant de le transporter au centre hospitalier de Saint-Pierre. Les jours du garçonnet ne sont pas en danger.