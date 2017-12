Le Tampon: Un atelier de chantier d'insertion pour l'embellissement de la ville

Un atelier de chantier d'insertion s'est achevé hier matin au Tampon, les 12 personnes qui bénéficiaient de ce projet d'insertion ont assisté à l'inauguration du fruit de leur travail: un lieu de rencontres en plein air, avec un nouveau skate-park, situé à Bras-Creux.



Les ouvriers, dans le cadre de ce chantier d'insertion, ont acquis des compétences dans le secteur du bâtiment et de l'aménagement paysager, un vrai coup de pouce à leur vie professionnelle.



Le projet, d'un budget total de presque 270 000€, est financé par l'État, la ville du Tampon, et la Casud, et Uniformation. Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a procédé à l'inauguration des lieux hier matin.