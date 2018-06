Le Tampon: Un arrêté municipal pris pour rappeler les mesures existantes contre l’errance animale

Particulièrement touché par les attaques de chiens sur les élevages de son territoire, le maire du Tampon a le 12 juin dernier, au lendemain de la diffusion des images des chiens abattus pas Paul Payet , pris un arrêté pour rappeler la réglementation en matière de lutte contre la divagation et l’errance animale.Ce mercredi, alors que l a plainte déposée par One Voice à l’encontre de Paul Payet a été classée sans suite , le maire par voie de communiqué fait part de "la détermination" de la commune "à apporter sa contribution dans le cadre de ses compétences et en partenariat avec la CASUD, pour venir à bout de la grave question de l’errance animale".Interdiction de laisser errer ou divaguer les animaux domestiques sur les voies publiques et dans les lieux publics, identification obligatoire, animaux devant être tenus en laisse dans les lieux publics, mise en fourrière, contravention… Par cet arrêté municipal, "la commune du Tampon appelle tous les propriétaires d’animaux domestiques à se conformer à leurs obligations dans l’intérêt de la population et de manière bienveillante vis-à-vis des animaux" .