Le Tampon: Un Gilet jaune violent condamné

Barrage filtrant ou blocage total? La question a souvent été au centre des débats entre Gilets jaunes en novembre dernier alors que le mouvement citoyen, exempt de leader, décidait au jour le jour des actions à mener. Le 19 novembre sur le rond-point des Azalées au Tampon, la discussion a dégénéré. Wilfried M, agressif, veut durcir la mobilisation. Les gendarmes sont alertés. L'homme menaçant est armé d'un sabre. Les militaires doivent faire usage de la force pour le maîtriser.



Nullement calmé une fois dans les locaux de la gendarmerie, Wilfried M toujours aussi violent, s’en prend au mobilier, lance une chaise, donne un coup de pied dans une armoire et tente de se défaire de ses menottes. 6 mentions figurent à son casier pour usage de stupéfiant ou encore violences.



Jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour ces faits de rébellion, port illégal d’une arme et dégradation de bien, Wilfried M a écopé, en son absence, de 8 mois et d'une interdiction de porter une arme durant 5 ans.