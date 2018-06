Le Tampon : Un EHPAD de 83 lits sortira de terre à l'horizon 2020

Un EHPAD sortira de terre à l'horizon 2020 au Tampon. Mercredi, le président du Département, Cyril Melchior, le maire André Thien Ah Koon et Jean-Louis Carrière, président de la Fondation Père Favron, ont procédé à la pose de la première pierre à Terrain Fleury. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d’une capacité de 83 lits dont 24 réservés aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. L'établissement se situera sur le terrain d'assiette du Foyer Béthanie qui a fermé en 2014.



Malgré ce nouvel équipement, André Thien Ah Koon a pointé un taux d’équipement à La Réunion au plus bas par rapport aux autres DOM. " Il nous manque encore, plus 1160 lits supplémentaires pour être au même niveau que la Martinique ou la Guadeloupe".



Le coût de ce futur EHPAD, qui devrait porter le nom du révérend Père Michel Rochefeuille, a été évalué à 16, 5 millions euros dont 50% garanti par la commune du Tampon mais également avec l’aide de la Fondation Père Favron et le Département.