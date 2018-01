Société Le Tampon: Trois jours après le passage de Berguitta, des foyers toujours privés d'eau Au Tampon, où la forte tempête tropicale Berguitta a fait de nombreux dégâts, certains foyers sont toujours privés d'eau. Voici le point fait par Sudéau ce dimanche en fin de matinée :

La commune du Tampon est alimentée partiellement par deux captages :



· Les Hirondelles

· Pont Du Diable.



Ces deux captages ont souffert lors du passage de la forte Tempête Tropicale Berguitta.

De nombreuses reconnaissances effectuées ces trois derniers jours en hélicoptère ont permis de faire un point sur l’étendue des dégradations.



Nous avons, suite à ces différentes reconnaissances, identifier de nombreuses ruptures de canalisations provoquées par divers éboulis.



Les travaux de sécurisation de la falaise étant terminés, nos équipes interviennent ce jour.

Les autres fuites sont planifiées pour être réparé dans le courant de la semaine prochaine.



Point sur la distribution :



Les fermetures faites hier soir ont permis de remplir quelques réservoirs et nous sommes en cours de réouverture de la distribution sur les secteurs suivants :





- Bras-Creux



o Chemin Chalet

o Chemin Pierre Cadet

o Rue Dachery

o Rue Fidelio Robert

o Chemin Pellier

o Impasse Boule de Neige

o Rue St Vincent de Paul

o Rue Alexandre Flemming

o Rue Auguste Lacaussade







- RN 3 du 17ème km au 11ème et les voies adjacentes



o Chemin Emile Lallemand

o Rue des Poinsetias

o Sente des citronnelles

o Chemin des bambous

o Rue du Docteur Charrière

o Chemin Hermitage

o Chemin Portail

o Chemin Isautier

o Chemin Léon

o Allee Christophe Plantin

o Rue Maurice Chevalier

o Chemin Emmanuel Nassibou

o Rue Paul Hermann

o Rue Frederic Badré







- Secteur de Leveneur



o Chemin Neuf

o Chemin Epidor Hoarau

o Chemin Farjeau

o Rue Paul Verlaine

o Impasse Sacha Guitry

o Rue Corbeille d’Or

o Chemin Romain Roland

o Chemin Mazeau



Certaines interconnexions devraient nous permettre de pouvoir alimenter certains secteurs d’ici la fin de la journée.



- Pont d’Yves

- Bras de Pontho

- SHLMR 17ième

- Chemin Armanette

- Chemin Badamier

- Chemin Statis

- Chemin Jules Hoarau

- Chemin Picard



Les secteurs suivants resteront fermés, la ressource ne permettant pas d’alimenter ces secteurs.



- Chemin Pétreas Haut et Bas

- Petit Tampon

- Grand Tampon partie haute et basse

- Ville Blanche,

- ligne d’Equerre

- Léopold Brabant

- Chemin Boissy

- Bérive





La commune du Tampon a déployé des citernes que nous ravitaillons régulièrement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des citernes en place.



Pont d'Yves / Bras de Pontho



- Rue Emile Zola – Eglise du bras de Pontho

- Chemin des Longoses – Parking mairie annexe Pont d’Yves

- Chemin Cabeu – Parking Ecole Primaire





17ème Km



- Intersection Chemin Barbot et Allée des Grenadines cité « Azalée »





Terrain Fleury



- Avenue de la République - Lotissement Palmiste Rouge

- Intersection Rue Georges Simenon et impasse Pierre Loti

- Rue Edgard Avril - Parking Collège





Petit Tampon



- Rue Jean-Baptiste Huet - Parking de La Poste / mairie annexe

- Rue Jean-Baptiste Huet – Parking Salle des Fêtes





Bérive

- Chemin de l’Ecole – Place de l’Eglise – Bérive

- Chemin de la ligne d’Equerre – Ecole Primaire

- Cité Chemin Robin



Grand Tampon



- Chemin Grand Tampon Les Hauts – Ecole Primaire





Sudéau appelle l'ensemble des abonnés de la commune du Tampon à limiter leur consommation d'eau pour minimiser les effets de l'absence de ces ressources.





