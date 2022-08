La grande Une Le Tampon : Snoopy ne veut pas quitter la rue malgré la mort de son maître

Des bénévoles et des associations ont bien tenté de le recueillir mais le chien revient inlassablement là où son maitre SDF est décédé il y a plus de 2 ans. Par PB - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 11:28

Tout le monde le connait dans le centre-ville. Snoopy est un chien adorable qui accepte volontiers les caresses mais dès qu’il s’agit de quitter la rue et d’intégrer un foyer, l’animal se rebelle et s’enfuit. A plusieurs reprises, bénévoles et associations ont tenté de le sauver. Snoopy a semble-t-il toujours été dans la rue et y a trouvé son équilibre.



Une croisée malinois, le petit chien d’un SDF et ce dernier constituaient sa meute. Pour se nourrir, échanger, partager… la meute pouvait compter sur le soutien et la solidarité de bénévoles. "A un moment, nous avons proposé au monsieur de récupérer la malinoise et Snoopy tandis que lui pourrait garder son petit chien", se souvient Anna, une des bénévoles. L'homme a accepté d'offrir aux deux chiens une autre vie. "Nous leur avons donné des calmants pour pouvoir les attraper et les conduire à Terre Sainte dans une famille d’accueil".



Si la malinoise s’est laissée faire, Snoopy s’est sauvé dès sa sortie de voiture. "Malgré la dose de calmants", le chien est parvenu à rejoindre le centre-ville du Tampon là où il a l'habitude de vivre. "S'il est revenu c’est qu’il avait envie de rester là avec ce monsieur. Nous avons donc continué à les aider", relate Anna.

Snoopy, chien fidèle



Un triste jour, les bénévoles apprennent que le monsieur est décédé d’une crise cardiaque dans la rue, sous les yeux de ses petits compagnons. Son petit chien est mort quelque temps plus tard. La chienne a été depuis adoptée dans l’Hexagone. Snoopy, lui, continuait à errer sur et à proximité des lieux funèbres, visiblement déconcerté par la mort de son maître.



Finalement une dame s’est proposée de devenir sa famille d’accueil, "sauf que Snoopy pourtant très sociable refuse l’idée de mettre un collier", s’amuse Anna. Bénévoles et famille d’accueil lui donnent donc le temps. Tous tentent de s’organiser pour aller le nourrir aussi souvent que possible. "On essaie, on verra bien s'il accepte dans quelque temps de s’installer dans un nouveau foyer", espère la bénévole. L’association APEBA a également proposé de faire pucer à son nom dès que possible Snoopy pour éviter qu’il soit attrapé et placé en fourrière.



En attendant de convaincre Snoopy de sortir de la rue, ceux qui s’occupent de lui ont besoin de bénévoles pour se relayer et le nourrir sur le Tampon. L’histoire de Snoopy n’est pas sans rappeler celle d’Hachiko, portée à l’écran sous le nom d'Hatchi. Ce chien fidèle avait l’habitude d’accompagner son maître à la gare et de revenir le chercher après son travail. A la mort de son maître, professeur d’Université à Tokyo, il a continué à l'attendre durant des années devant la gare.



————————-

Pour aider à nourrir Snoopy, vous pouvez contacter uniquement par sms Anna au 06 92 62 95 40