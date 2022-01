A la Une . Le Tampon : "Si j’avais tiré sur lui, j’aurais été en galère pour l’état des lieux"

Un conflit de voisinage entre deux Tamponnais a failli tourner au drame. L’un d’eux, âgé de 70 ans, a menacé l’autre avec un fusil. Ce dernier a réussi à le désarmer avant de s’acharner sur lui. Ils étaient donc à la fois prévenus et parties civiles dans ce dossier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 08:31

Jean-Luc* et Jérôme* se livrent une guerre depuis plusieurs années. Jean-Luc, 70 ans, loue un terrain agricole au second. Divers conflits les opposant sont en traitement judiciaire alors que toutes les médiations ont échoué. Le 2 septembre dernier, la querelle de voisinage a failli tourner au drame.



Alors que Jérôme se rend sur sa parcelle accompagné de son beau-frère mineur, il emprunte un chemin dont le septuagénaire lui refuse le passage. Arrivée sur sa parcelle, il constate qu'un tractopelle obstrue le chemin. Il le contourne et dégrade au passage des remblais sur lesquels Jean-Luc travaille depuis deux jours.



Tout est filmé…jusqu’aux coups



C’est en trop pour le gramoune qui part chercher un fusil. Il revient et fait face à Jérôme et son beau-frère qui sont dans le tracteur. Il menace le quarantenaire en chargeant l’arme. Les avis divergent quant aux menaces proférées par Jean-Luc, qu’elles soient dirigées contre l’homme ou la machine.



Néanmoins, Jérôme "va aller au contact" et se saisir du fusil. Les deux luttent pour l’arme et un coup de feu part. Jérôme, plutôt bien bâti, finit par prendre l’arme au septuagénaire. Cette partie de la scène a été filmée par le mineur dans le tracteur. Une vidéo qui s’arrête lorsque l’agriculteur commence à rouer de coups le gramoune.



Ce dernier va avoir l’arcade sourcilière et les lèvres ensanglantées, des contusions à une oreille, mais surtout une côte cassée. Au total, 14 jours d’ITT sont donnés pour le gramoun. De son côté, Jérôme à la main brûlée par le contact avec le fusil lors du coup de feu. Il a également des douleurs au poignet, celles-ci expliquées par les coups qu’il a portés.



"Il n’allait pas tuer la poule aux oeufs d’or"



Lors du procès, Me Amel Khlifi-Ethève s’attache à faire comprendre que son client voulait juste faire peur et n’avait pas l’intention de tirer sur son rival. "Lors de sa première audition, il a dit aux gendarmes qu’il n’allait pas tuer la poule aux oeufs d’or". Jean-Luc ensuite va maladroitement tenter de confirmer qu’il avait conscience des conséquences s’il avait tiré. "Si j’avais tiré sur lui, j’aurais été en galère pour l’état des lieux de sortie", lance-t-il à la juge.



Du côté du ministère public, les choses ne sont pas vues sous cet angle. Pour la procureure, il n’était pas "dans une dynamique d’impressionné. Il veut en découdre et charge l’arme". Elle réprimande également Jérôme "qui aurait pu réagir autrement et aurait dû partir avec le tracteur. Il en a profité pour se défouler à cause de tous ces contentieux". Elle requiert donc 6 mois de prison avec sursis pour Jean-Luc et 3 mois avec sursis pour Jérôme.



"Les choses auraient pu être plus graves"



Me Isabelle Lauret, qui défend Jérôme, explique que son client a usé de tous les recours juridiques depuis le début dans cette histoire. Elle rappelle surtout qu’un drame a été frôlé de peu. "Les choses auraient pu être plus graves. Le ‘mi tue a ou’ n’est pas une première. Il l’avait déjà dit avec un sabre", assure-t-elle.



Des accusations sur lesquels Me Khlifi-Ethève va rebondir en indiquant que les gendarmes qui avaient été appelés auraient déclenché une procédure s’il y avait eu le moindre doute. Elle plaide la légitime défense pour son client, "dont l’état était effrayant". Elle rappelle que même le beau-frère mineur a déclaré ne jamais s’être senti en danger. Elle demande que les deux parties soient "renvoyées dos à dos".



Un avis que va suivre la juge qui va condamner les deux à 4 mois de prison avec sursis. Jérôme doit payer 2000 euros de préjudice à Jean-Luc, qui lui doit verser 500 euros à son rival au titre des souffrances endurées.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur