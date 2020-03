A la Une .. Le Tampon : Sept candidats à l'aTAK

Maire sortant: André Thien-Ah-Koon



Candidats déclarés: Monique Bénard (Bâtir Le Tampon de demain), Virginie Grondin (Les Tamponnais aux commandes), Antoine Fontaine (Votez pour vous), Nathalie Bassire (Mieux vivre ensemble au Tampon), Yannis Lebon (Réunir pour réussir), Isabelle Musso (Tampon écologique et solidaire), André Thien Ah Koon (Tampon Avenir), Jean-Jacques Vlody (UCT Ansanm pou Tampon).



Faisant partie de la Casud, la commune du Tampon fait office de véritable "capitale des Hauts de l’île" avec ses 77 283 habitants (la quatrième de l’île en tenant compte de cet indicateur). Fief d’André Thien-Ah-Koon, revenu aux affaires en 2014, la ville est sortie sous sa dernière mandature de ses errements financiers, comme en témoigne le dernier classement de la fondation iFrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) sur les villes les mieux gérées de France.



S’il part avec une longueur d’avance, TAK devra néanmoins se méfier de la candidature Nathalie Bassire qui avait battu son candidat aux législatives de 2017 et qui gagne peu à peu du terrain. Ancien député de la circonscription, l'ex-socialiste Jean-Jacques Vlody tente, à travers cette élection, un come-back depuis sa défaite au premier tour de cette même législative.



Résultats 2014 (2nd tour):



Inscrits: 58 949

Votants: 41 799

Blancs et nuls: 748

Participation: 70,91%

Exprimés: 40 051

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

André Thien Ah Koon (SE)

19 935



49,77

Paulet Payet (DVD)

13 232



33,04

Jean-Jacques Vlody (PS/Progrès 974)

6 884



17,19



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

André Thien Ah Koon (SE)

11 365



49,96

Paulet Payet (DVD)

5 024



22,09

Jean-Jacques Vlody (PS/Progrès 974)

2 753



12,10

Nathalie Bassire (DVD)

845



3,71

Jean-Hugues Lebian (FN)

716



1,93

Laurent Boyer (LPA)

1 271



3,43

Gérard Ramalingom (URT)

411



1,11

Jean-Bernard Hoarau (DVD)

735



1,98

André Thien-Ah-KoonMonique Bénard (Bâtir Le Tampon de demain), Virginie Grondin (Les Tamponnais aux commandes), Antoine Fontaine (Votez pour vous), Nathalie Bassire (Mieux vivre ensemble au Tampon), Yannis Lebon (Réunir pour réussir), Isabelle Musso (Tampon écologique et solidaire), André Thien Ah Koon (Tampon Avenir), Jean-Jacques Vlody (UCT Ansanm pou Tampon).Faisant partie de la Casud, la commune du Tampon fait office de véritable "capitale des Hauts de l'île" avec ses 77 283 habitants (la quatrième de l'île en tenant compte de cet indicateur). Fief d'André Thien-Ah-Koon, revenu aux affaires en 2014, la ville est sortie sous sa dernière mandature de ses errements financiers, comme en témoigne le dernier classement de la fondation iFrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) sur les villes les mieux gérées de France.S'il part avec une longueur d'avance, TAK devra néanmoins se méfier de la candidature Nathalie Bassire qui avait battu son candidat aux législatives de 2017 et qui gagne peu à peu du terrain. Ancien député de la circonscription, l'ex-socialiste Jean-Jacques Vlody tente, à travers cette élection, un come-back depuis sa défaite au premier tour de cette même législative.Inscrits: 58 949Votants: 41 799Blancs et nuls: 748Participation: 70,91%Exprimés: 40 051Résultats 2014 (1er tour)





