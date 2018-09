Le Tampon: Risque d’ingestion de cheveux de Pélé par les bovins

La mairie du Tampon alerte sur les cheveux de Pélé. Dans un communiqué, la municipalité appelle les éleveurs de ruminants à la prudence après l'éruption du 15 septembre dernier sur la présence dans les champs de ces petites gouttes de lave qui s'étirent en longs fils sous l'action du vent.



Les cheveux de Pélé, dont les premiers sont apparus dans les hauteurs de Saint-Joseph, se déposent dans les pâturages et se mêlent aux champs parcourus par les bovins.



Compte tenu de l’importance de l’élevage à la Plaine des Cafres et dans les Hauts de l’île en général, le Maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon recommande une attention toute particulière et appelle les éleveurs à la vigilance face au risque d’ingestion de ces cheveux de Pélé par les bovins ruminants.



"L'attention des autorités officielles a été attirée ce jour même sur cette importante question", termine TAK.