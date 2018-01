Le Tampon : Retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de janvier

Retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée au Tampon. A partir du lundi 29 janvier, il n’y aura plus école le mercredi.



"Le maire du Tampon, soutenu par les conseils d'écoles, a obtenu satisfaction des services du Rectorat", se félicite André Thien Ah Koon dans un communiqué.



Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les élèves auront donc cours de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 16h, exception faite pour les écoles de la Ligne d'Equerre et Jean Albany ( 8h-11h30 et 13h-15h30) pour des raisons de bon fonctionnement des transports scolaires.



Les garderies gratuites sont maintenues, "malgré la baisse des contrats aidés et le coût pour la collectivité", indique la municipalité. Les enfants sont pris en charge le matin à partir de 7h30, 7h pour Ligne d'Equerre et Jean Albany.



Les avantages des mercredis libérés sont multiples, réaffirme la municipalité: "ils permettent aux familles d'avoir un jour de libre pour les différents rendez- vous de leurs enfants chez les spécialistes, notamment pour les élèves porteurs de handicap; de répondre aux offres multiples du secteur associatif; et l’intervention des équipes techniques et autres entreprises dans les écoles hors présence d'enfants pour des travaux éventuels".