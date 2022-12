A la Une . Le Tampon : Pneus abandonnés, viandes en décomposition et labyrinthe administratif

L’administrateur du site Band’cochon a fait une triste et dérangeante découverte sur le parcours de santé du Tampon lundi dernier. Des pneus et de la viande en décomposition empestent le parking. Depuis, il fait tout pour que la commune débarrasse le lieu de ces immondices. Par NP - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 17:17

Il est 8h du matin lundi dernier lorsque Jacques Aulet se gare sur le parking du parcours de santé de la pointe au Tampon. L’administrateur du site Band’cochon aperçoit alors deux pneus superposés d’où émane une odeur pestilentielle. En s’approchant, il découvre que ceux-ci sont remplis de sacs de viande en décomposition où les asticots ont trouvés leur bonheur.



Il appelle le service environnement de la mairie qui veut le renvoyer vers la CASUD. "Je refuse évidemment de jouer à ce petit jeu habituel de passer de service en service", assure celui qui se présente comme un "citoyen du Tampon soucieux de l’environnement". Il affirme avoir obtenu de l’agence municipale que le nécessaire soit fait.



Le mercredi matin, Jacques Aulet retourne sur place et constate que les ordures sont toujours là. Il affirme être parvenu à contacter le cabinet du maire, qui se serait déclaré offusqué et aurait promis d’agir. Ce vendredi, les déchets étaient toujours sur place. Il contacte la mairie et la personne qu’il obtient au bout du fil lui aurait demandé d’attendre lundi, car le repas de Noël de la mairie aurait lieu ce vendredi.



Mais quelqu’un devra tôt ou tard s’occuper de ce cadeau de Noël embarrassant.