Municipales 2020 Le Tampon: Place Publique Réunion ne donne aucune consigne de vote pour le second tour

Candidat en deuxième position sur la liste conduite par Isabelle Musso "Tampon Écologique et Solidaire", le référent Sud du mouvement Place Publique, Jean-Eudes Dallou, a indiqué que son mouvement ne donnerait pas de consigne de vote à l'occasion du second tour des municipales ce dimanche. Par Sarah Minatchy - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 08:10 | Lu 89 fois

Lors des élections du premier tour notre liste a recueilli 3,44 % des voix des électeurs Tamponnais. C’est évidemment trop peu et les forces démocratiques de l’écologie solidaire et sociales ne seront pas représentées dans le prochain conseil municipal quel que soit l’issue de l’élection au Tampon.



Place Publique Réunion ne peut soutenir, ni appeler à voter pour aucun des candidats de ce second tour. Leurs programmes ne laissent aucune place a de vraies mesures écologiques et de justice sociale.



Place Publique sera aux côtés de ses partenaires (Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, Génération’S, Gilets Jaunes) pour co-construire avec cette nouvelle force, le Tampon de demain.



Une ville respectueuse de ses habitants, de son territoire, de son avenir !