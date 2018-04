Le Tampon: "Pétunias", la première résidence livrée cette année

Les clés des 50 logements de la Résidence Pétunias ont été remises à ses nouveaux résidents ce mardi au Tampon, en présence du maire du André Thien Ah Konn, et du directeur Général de de la SODEGIS François COrnuz.



Une résidence arborée, proche de toutes commodités, composée de 50 LLTS (Logements Locatifs Très Sociaux).



Cette opération est la première résidence livrée cette année sur la commune. La particularité de ces logements est qu’ils n’ont pas été pas été conçus directement par la SODEGIS, mais acquis, par le biais de la VEFA, auprès d’un promoteur privé la société Terre créole. Une solution présentant "de réels avantages en terme de confort thermique, donc des économies d’énergie, des garanties constructeurs pour gagner en sérénité, mais aussi des coups de pouce fiscaux non négligeables tels les frais de notaires réduits ou des aides au financement", souligne la municipalité.



En plus de ses 50 logements, la résidence est également équipée d’un local d’activité qui viendra prochainement animer les lieux.