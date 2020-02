A la Une .. Le Tampon : Monique Bénard officialise sa liste Monique Bénard va tenter de s’emparer de la mairie du Tampon à la tête de sa liste « Bâtir le Tampon de demain ».





Voici le communiqué de la candidate :

Madame, mademoiselle, Monsieur,

Bonjour,



Je suis Monique BENARD, candidate tête de liste au Tampon, sans étiquette. J’ai le plaisir de vous présenter la liste des colistiers qui m’accompagnent.

J’ai réussi à réunir au-delà des réflexes partisans pour « Protéger, Rassembler et Construire ».

Tamponnaise fière de sa ville, mais a ffl igée par sa paralysie, j’ai décidé de donner une nouvelle impulsion au Tampon.

C’est pour cela que je suis candidate au mandat de maire pour : « Bâtir le Tampon De Demain »

Le Tampon doit retrouver sa juste place sur l’échiquier de notre département et dans celui du Grand Sud. Je veux porter un projet réaliste qui redonnera espoir, avec comme priorité : La Préservation et l’amélioration du pouvoir d’achat des tamponnais(es).

Les élections municipales et communautaires se dérouleront, comme vous le savez, les 15 et 22 mars prochain.

Ces élections ont une importance majeure puisqu’elles déterminent à la fois l’avenir de la Commune et surtout les conditions de vie quotidiennes de tous les tamponnais.

Elue de proximité proche de sa population depuis quelques années maintenant, je tiens à le rester, demain en tant que Maire de cette si belle commune qu’est Le Tampon.



Les colistiers qui m’accompagnent forment une véritable équipe dont les membres adhèrent profondément aux valeurs de la République : La justice, La liberté, la solidarité, l’égalité et le progrès.

Ces membres sont fermement déterminés à appliquer dans le fonctionnement du conseil municipal les principes et les valeurs de la DEMOCRATIE .

Notre équipe est plurielle, équilibrée, représentative, expérimentée et dynamique.

Elle est composée de di ff érentes catégories socio-professionnelles, des personnes d’expériences mais également de nouvelles personnes souhaitant s’investir pleinement à mes côtés.

Ces femmes et ces hommes veulent s’engager aux services des autres dans la cité, avec des valeurs et en toute transparence.

Je souhaite que chaque tamponnais(e) se retrouve à travers mes colistiers. Chaque secteur géographique de la Commune est représentée.

Chaque futur élu deviendra le correspondant local des administrés.

Vous le savez, cela fait plus de 2 ans que je rencontre les tamponnais(es).

Ces nombreuses rencontres m’ont permis de faire un diagnostic de territoire et de construire un programme réaliste répondant aux attentes de la population.

J’ai entendu la population et vu sa sou ff rance, mais surtout sa volonté profonde de CHANGEMENT de paradigme.

J’ai pu créer un véritable EVEIL CITOYEN, hors de réflexes partisans et j’en suis fière. A mes côtés, j’ai réussi à m’entourer d’une équipe d’hommes et de femmes, aux couleurs du rassemblement, où l’éthique sera la principale valeur, travaillant en toute transparence pour la population tamponnaise.

Nous voulons, avec mes colistiers, redonner confiance au citoyen, lui rendre sa place au sein de la Cité. J’entends mener une politique noble, honorable et humaine.

Je tiens à être le Maire de tous, un maire accessible ! Il est essentiel pour moi que la collectivité soit au service de la population.



Nous sommes là pour servir,

Je m’y engage, Bien à vous,

Monique BENARD



Nicolas Payet Lu 541 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : Nathalie Bassire met la pression au gouvernement Saint-Philippe : Yohan Cervantès présente son programme