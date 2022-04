A la Une . Le Tampon : Les soutiens locaux d’Emmanuel Macron veulent peser de tout leur poids

La plupart ont répondu à l’appel du maire du Tampon. Bachil Valy, Cyril Melchior, Michel Dennemont, Serge Hoareau ou encore Julien Hoarau ont, comme André Thien Ah Koon, appelé leurs militants à soutenir Emmanuel Macron. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 11:09





Une bonne nouvelle pour Bachil Valy, référent local de la République en Marche. Le maire de l’Entre-Deux veut faire de ce jour "un appel à l’engagement, à la responsabilité, à la confiance…". En faisant le compte des années et des mandats de chaque élu présent ce jeudi soir, Bachil Valy entend "faire parler l’expérience" et non pas "le poids et la longévité".



Le référent LREM poursuit son argumentaire en louant les actions locales réalisées par le maire du Tampon, le sénateur et ancien maire des Avirons Michel Dennemont, le président du Département Cyril Melchior, le maire de Petite ile et président de l’association des maires Serge Hoareau. "Si nous faisons le choix d’Emmanuel Macron, faites-nous confiance, zot i koné anou", proclame-t-il sous les applaudissements de la salle.



"L'habit ne fait pas le moine"



Pointant "les plus grandes crises : le Covid, le terrorisme, les Gilets jaunes, la guerre", Bachil Valy a vanté le bilan de cette dernière mandature, terminant sa prise de parole en assurant que "l’habit ne fait pas le moine". Loin d’être Jupiterien, Emmanuel Macron serait "le président des pauvres".



"Si son bilan est bon, pourquoi changer une équipe qui gagne ?", déclare Michel Dennemont. Pour le sénateur, "Emmanuel Macron a appris de la crise des Gilets Jaunes l’importance de la strate des collectivités locales dans la prise de décisions". Des élus locaux qui auraient donc dorénavant l’attention du président sortant, d’où la nécessité pour Cyril Melchior "de ne pas mettre des aventuriers à la tête de la France".



