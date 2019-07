Le Tampon: Les quatre tulipiers du Gabon épargnés ont finalement été coupés

Les quatre tulipiers du Gabon épargnés en juin dernier ont finalement été coupés dans la nuit d’hier au centre-ville du Tampon. Abattus pour les premiers pour des raisons de sécurité des personnes et des infrastructures urbaines , mais également parce que l’arbre est classé parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Il est inscrit sur la liste des espèces végétales exotiques envahissantes à La Réunion par arrêté ministériel du 1er avril 2019, rappelle également la mairie du Tampon dans un communiqué.Introduit dans l’île comme arbre d’ornement dans les années 1950, le tulipier du Gabon représente "une menace très sérieuse pour nos espèces indigènes et endémiques de La Réunion", selon Christophe Lavergne du Conservatoire Botanique National-CPIE Mascarin, reprend la mairie."Dans le cadre de la rénovation du centre-ville, des arbres adaptés en milieu urbain et ne présentant pas un danger pour notre patrimoine naturel seront replantés". La collectivité souhaite ainsiéliminer progressivement cette espèce qui "représente une menace pour les reliques de forêts encore présentes sur son territoire".