Le Tampon: Les auteurs d'une série de cambriolages condamnés

Vols d’argent en liquide, bijoux, téléphones portables et même denrées entreposées dans les réfrigérateurs…Deux individus, interpellés lundi dernier, comparaissaient hier devant le tribunal de St-Pierre, mis en cause dans une vingtaine de cambriolages réalisés entre juin 2017 et de cette année au Tampon.



Les deux jeunes de 19 et 25 ans s’introduisaient dans des habitations de nuit ou en l’absence des propriétaires, indique la presse écrite.



Tous deux SDF, ils ont, hier, raconté leur enfance similaire, trimbalés de foyer en foyer et leur addiction à l’alcool.



Le plus jeune, père de famille, déjà connu de la justice, a écopé d’une peine de 4 ans de prison dont 2 avec sursis. L’autre, au casier vierge, à 1 an dont trois mois ferme.