A la Une . Le Tampon : Les agresseurs du couple de gramounes interpellés

Dans la nuit de mardi 5 août, deux individus se sont introduits au domicile d'un couple de personnes âgées dans la commune du Tampon. Après les avoir violentés, ils sont partis avec leur véhicule et de l'argent. Selon nos informations, les deux agresseurs, deux frères, ont été interpellés et placés en garde à vue par les forces de l'ordre. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 17:38 | Lu 1120 fois





Après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ils sont repartis avec la modique somme de 30€, la voiture qu'ils ont sortie de la cour en défonçant le portail et en fissurant le mur. Afin de ne rien oublier, ils se sont également introduits dans la cour de la maison voisine pour tenter de voler les pneus du véhicule qui y était garé. Sans succès puisqu'ils ont été surpris par le voisin.



Les gendarmes ont été appelés afin de procéder aux premières constatations d'usage. Une enquête est actuellement en cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Le couple est extrêmement choqué, particulièrement la vieille dame qui a été violentée.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

